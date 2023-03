Chi è Carola Carpanelli, scelta da Federico Nicotera in Uomini e Donne (Di mercoledì 8 marzo 2023) Carola Carpanelli è stata scelta da Federico Nicotera a Uomini e Donne di Maria De Filippi, ma andiamo a scoprire chi è. La 21enne di Varese è stata la prediletta dal tronista della trasmissione di Canale 5 superando Alice Barisciani che era arrivata con lei al “duello” finale. Carola è nata il 24 luglio del 2001 e frequenta l’Università. La corteggiatrice è iscritta a Scienze economiche e politiche europee all’Università del Piemonte Orientale e per laurearsi alla triennale non le mancano molti esami. La ragazza ha tante passioni tra cui le moto e la velocità, cosa di cui ha parlato anche durante la trasmissione della De Filippi. Prima di partecipare alla trasmissione la ragazza era stata fidanzata per tre anni. Nel percorso a Uomini ... Leggi su cinemaserietv (Di mercoledì 8 marzo 2023)è statadadi Maria De Filippi, ma andiamo a scoprire chi è. La 21enne di Varese è stata la prediletta dal tronista della trasmissione di Canale 5 superando Alice Barisciani che era arrivata con lei al “duello” finale.è nata il 24 luglio del 2001 e frequenta l’Università. La corteggiatrice è iscritta a Scienze economiche e politiche europee all’Università del Piemonte Orientale e per laurearsi alla triennale non le mancano molti esami. La ragazza ha tante passioni tra cui le moto e la velocità, cosa di cui ha parlato anche durante la trasmissione della De Filippi. Prima di partecipare alla trasmissione la ragazza era stata fidanzata per tre anni. Nel percorso a...

