Chi è Bruno Frattasi, il più accreditato sostituto di Baldoni come presidente dell'ACN (Di mercoledì 8 marzo 2023) Chi è Bruno Frattasi, il nome più papabile per ricoprire il ruolo che è stato di Roberto Baldoni fino a meno di due giorni fa? Baldoni ha scelto di dimettersi lasciando la gestione ad interim dell'Agenzia nazionale per la cybersicurezza nelle mani della sua vice, Nunzia Ciardi, è oggi il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) sentirà Alfredo Mantovano, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla cybersicurezza. Quanto ne sa Frattasi in ambito cybersicurezza, considerato che andrebbe a ricoprire il ruolo che finora di un professore ordinario di Informatica della Sapienza di Roma che ha anche fondato il primo centro di ricerca in Italia dedicato alla cyber intelligence? Il profilo di Frattasi, prefetto di Roma, nomina non ...

