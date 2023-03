Chi desidera avere un figlio può migliorare la fertilità anche a tavola. Dalla Società italiana di Riproduzione Umana il nuovo ebook coi consigli nutrizionali (Di mercoledì 8 marzo 2023) La fertilità dipende anche da ciò che mangiamo. Lo ribadisce la Società italiana di Riproduzione Umana (SIRU) nell’ebook “Pillole di nutrizione per la fertilità”, in cui gli esperti raccontano i principali alimenti attraverso proprietà e caratteristiche più o meno note. Il punto di partenza è controllare l’equilibrio ormonale a tavola. fertilità: i consigli degli esperti a tavola guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ladipendeda ciò che mangiamo. Lo ribadisce ladi(SIRU) nell’“Pillole di nutrizione per la”, in cui gli esperti raccontano i principali alimenti attraverso proprietà e caratteristiche più o meno note. Il punto di partenza è controllare l’equilibrio ormonale a: idegli esperti aguarda le foto ...

