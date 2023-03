"Chi comanda oggi in televisione": Michelle Hunziker definitiva, tutto torna... (Di mercoledì 8 marzo 2023) Michelle Hunziker celebra le donne e non solo nell'ultima puntata del suo one woman show, Michelle Impossible & friends, in onda stasera su Canale 5. Lo farà alla sua maniera: con eleganza, ospiti e colpi di... arti marziali. Michelle, come è stata questa seconda stagione da primadonna al centro di uno show di prima serata? «Quest'anno in realtà, anche se lo show si chiama come me, abbiamo voluto celebrare le carriera e l'arte degli amici ospiti sempre con la nostra cifra, incentrata sull'autenticità e l'eleganza. Sono molto contenta di tutto questo. Ho sempre sognato di fare il varietà. È stata una grande scommessa farlo su Canale 5, una rete che non è abituata al varietà di questo genere. Una scommessa vinta a tutti gli effetti che ci rende molto contenti». oggi è la Giornata ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023)celebra le donne e non solo nell'ultima puntata del suo one woman show,Impossible & friends, in onda stasera su Canale 5. Lo farà alla sua maniera: con eleganza, ospiti e colpi di... arti marziali., come è stata questa seconda stagione da primadonna al centro di uno show di prima serata? «Quest'anno in realtà, anche se lo show si chiama come me, abbiamo voluto celebrare le carriera e l'arte degli amici ospiti sempre con la nostra cifra, incentrata sull'autenticità e l'eleganza. Sono molto contenta diquesto. Ho sempre sognato di fare il varietà. È stata una grande scommessa farlo su Canale 5, una rete che non è abituata al varietà di questo genere. Una scommessa vinta a tutti gli effetti che ci rende molto contenti».è la Giornata ...

