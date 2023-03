Chelsea su Lozano | ecco quanto potrebbe incassare il Napoli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Auriemma: 'Lozano piace al Chelsea: ecco quanto può incassare il Napoli' #CalcioNapoli #Calciomercato #Chelsea… -

Si gioca il ritorno dei primi due ottavi con Benfica - Club Brugge e- Dortmund. Pareggio senza reti tra Boca Juniors e Defensa y Justicia in Liga Profesional ...14 e al 25 accorcia. In ......City erano i favoriti sullo Manchester United nella corsa all'ingaggio poi che i Blues del... Infatti, la SSC Napoli con le partenze di Osimhen,e Zielinsky vedrà ridursi del 25% il ...... Malen (caviglia) Diffidati: Can, Salih Özcan Highlights andata: Dortmund -1 - 0 Mercoledì ... Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zieliski;, Osimhen, ...

Auriemma: “Lozano piace al Chelsea: ecco quanto può incassare il Napoli” napolipiu.com

The rumours linking Chelsea to Hirving Lozano are today brought back by the Italian media. That chase was revealed by journalist Raffaele Auriemma, who had today been speaking on Radio CRC about ...Raffaele Auriemma, giornalista, ha parlato del mercato del Napoli nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete', ai microfoni di Radio CRC. Ecco le sue parole: "I giocatori del Napoli ci riflettono ...