Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calciomercatoit : ??Il #Newcastle pronto a mettere i bastoni tra le ruote alla #Juventus: occhi su #Mount che potrebbe lasciare il… - mattia_m8 : @FBiasin Un allenatore che gioca con 2 esterni o 2 mezze punte che possano creare superiorità numerica e saltare l'… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Chelsea, Mason Mount nel mirino del Newcastle - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Chelsea, Mason Mount nel mirino del Newcastle - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Chelsea, Mason Mount nel mirino del Newcastle -

...Masonper rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione. La situazione contrattuale dell'inglese è complessa e attualmente il giocatore non sembra intenzionato a rinnovare colIl big non è convinto dalla durata e dai bonus e mette in stand - by il rinnovo: Juventus e Milan ne approfittano La Juventus deve ancora fare i conti con diverse questioni extra - campo che ...Uno di questi, come rivelato dal 'Daily Mail', è Mason. Il classe '99 inglese ha un contratto in scadenza nel 2024 con ile le trattative per il rinnovo non sono ancora nemmeno iniziate:...

Chelsea, Mount nel mirino di una big | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

La Juventus nel prossimo mercato applicherà maggiore attenzione alla sostenibilità: una delle occasioni arriva dalla Premier ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...