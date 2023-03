Chelsea, Koulibaly: «Spero di incontrare il Napoli il più lontano possibile in Champions, magari in finale» (Di mercoledì 8 marzo 2023) Kalidou Koulibaly, difensore del Chelsea, ha parlato a Sky Sport al termine della vittoria in Champions contro il Borussia Dortmund Kalidou Koulibaly, difensore del Chelsea, ha parlato a Sky Sport. Napoli – «Spero di incontrarli il più lontano possibile, magari a Istanbul, auguro anche a loro di andare molto avanti e di vederci in finale». PARTITA – «Era un momento un po’ difficile sapevamo che questa partita era fondamentale per noi, volevamo vincerla a tutti i costi. Abbiamo fatto una grande partita penso e abbiamo messo l’intensità che dovevamo mettere. Volevamo vincere a tutti i costi e possiamo essere felici». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Kalidou, difensore del, ha parlato a Sky Sport al termine della vittoria incontro il Borussia Dortmund Kalidou, difensore del, ha parlato a Sky Sport.– «di incontrarli il piùa Istanbul, auguro anche a loro di andare molto avanti e di vederci in». PARTITA – «Era un momento un po’ difficile sapevamo che questa partita era fondamentale per noi, volevamo vincerla a tutti i costi. Abbiamo fatto una grande partita penso e abbiamo messo l’intensità che dovevamo mettere. Volevamo vincere a tutti i costi e possiamo essere felici». L'articolo proviene da Calcio News 24.

