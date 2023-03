Chelsea-Borussia Dortmund, Sterling gioisce: “Prestazione enorme” (Di mercoledì 8 marzo 2023) “È stata una Prestazione enorme. Abbiamo sfruttato le nostre occasioni. Sentivamo che come squadra potevamo farcela. Ho sbagliato il tiro prima del gol, ma la palla è poi tornata sui miei piedi perfettamente”. Queste le parole di Raheem Sterling ai microfoni di BT Sport al termine della vittoria del Chelsea sul Borussia Dortmund. “Ho pensato di tirare il secondo rigore, ma avevo tanta fiducia in Havertz che ci ha riprovato e ha segnato”, ha aggiunto l’attaccante dei Blues. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) “È stata una. Abbiamo sfruttato le nostre occasioni. Sentivamo che come squadra potevamo farcela. Ho sbagliato il tiro prima del gol, ma la palla è poi tornata sui miei piedi perfettamente”. Queste le parole di Raheemai microfoni di BT Sport al termine della vittoria delsul. “Ho pensato di tirare il secondo rigore, ma avevo tanta fiducia in Havertz che ci ha riprovato e ha segnato”, ha aggiunto l’attaccante dei Blues. SportFace.

