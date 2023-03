Che sta succedendo nella Georgia di Kvaratskhelia (che ha preso posizione contro il governo) (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Il futuro della Georgia è in Europa”. Sono le 21.30 di ieri sera quando Khvicha Kvaratskhelia usa queste parole dai suoi account social, scendendo virtualmente in piazza a sostegno delle proteste in atto a Tbilisi. I suoi connazionali in quei minuti avevano sfondato le recinzioni di ferro davanti al Parlamento tentando di entrare dentro in segno di protesta contro la “legge agenti stranieri”. È da anni che un calciatore del Napoli non scendeva in modo così deciso nell’agone politico. L’ultimo che si ricordi a dire parole così nette è stato Diego Armando Maradona che soprattutto in Sud America non ha mai nascosto le sue amicizie con noti leader politici, primo tra tutti Fidel Castro. Ora, sotto il Vesuvio, un altro giocatore ha deciso di prendere una posizione chiara visto quanto sta succedendo nel suo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Il futuro dellaè in Europa”. Sono le 21.30 di ieri sera quando Khvichausa queste parole dai suoi account social, scendendo virtualmente in piazza a sostegno delle proteste in atto a Tbilisi. I suoi connazionali in quei minuti avevano sfondato le recinzioni di ferro davanti al Parlamento tentando di entrare dentro in segno di protestala “legge agenti stranieri”. È da anni che un calciatore del Napoli non scendeva in modo così deciso nell’agone politico. L’ultimo che si ricordi a dire parole così nette è stato Diego Armando Maradona che soprattutto in Sud America non ha mai nascosto le sue amicizie con noti leader politici, primo tra tutti Fidel Castro. Ora, sotto il Vesuvio, un altro giocatore ha deciso di prendere unachiara visto quanto stanel suo ...

