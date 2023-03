Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni 9 marzo 2023: una sconvolgente scoperta (Di mercoledì 8 marzo 2023) La nona puntata (composta da due episodi) di Che Dio ci aiuti 7 andrà in onda giovedì 9 marzo 2023. In questo nuovo appuntamento, Ludovica farà una scoperta scioccante su sua madre e si ritroverà a dover prendere una decisione difficile. Nel frattempo, Suor Teresa continuerà a rimandare il momento di chiamare i Servizi Sociali per il piccolo Elia mentre Suor Costanza incontrerà un suo amico d'infanzia. Che Dio ci aiuti 7, diciassettesimo episodio: Suor Teresa non riesce a lasciar andare Elia La penultima puntata della fiction «Che Dio ci aiuti 7» prenderà il via con l'episodio intitolato «Sempre con te» durante il quale Suor Teresa continuerà a rimandare il momento di chiamare i Servizi Sociali per trovare una famiglia ad Elia. Azzurra sarà molto sorpresa dal cambiamento della ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 8 marzo 2023) La nona puntata (composta da due episodi) di Che Dio ci7 andrà in onda giovedì 9. In questo nuovo appuntamento, Ludovica farà unascioccante su sua madre e si ritroverà a dover prendere una decisione difficile. Nel frattempo, Suor Teresa continuerà a rimandare il momento di chiamare i Servizi Sociali per il piccolo Elia mentre Suor Costanza incontrerà un suo amico d'infanzia. Che Dio ci7, diciassettesimo episodio: Suor Teresa non riesce a lasciar andare Elia La penultima puntata della fiction «Che Dio ci7» prenderà il via con l'episodio intitolato «Sempre con te» durante il quale Suor Teresa continuerà a rimandare il momento di chiamare i Servizi Sociali per trovare una famiglia ad Elia. Azzurra sarà molto sorpresa dal cambiamento della ...

