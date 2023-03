ChatGpt fra democrazie e autocrazie (Di mercoledì 8 marzo 2023) Di recente Sam Altman, amministratore delegato della start-up californiana OpenAI, creatore di ChatGpt, ha ammesso che non siamo lontani da un’intelligenza artificiale “potenzialmente spaventosa”. Acronimo di “trasformatore generativo pre-addestrato” (Generative pre-trained transformer), ChatGpt nasce nel dicembre 2022 come evoluzione di Gpt-3, modello linguistico che crea testo attingendo a miliardi di dati e imparando dalla rete come parole e frasi si relazionano tra loro. Il suo successo (oltre 10 milioni di utenti in poche settimane) deriva dal fatto che interagisce con l’utente tramite un linguaggio naturale basato su reti neurali. Non è solo in grado di rispondere alle domande di un utente, ma può adattare le sue risposte per tenere conto del suo punto di vista e della sua personalità. Il problema è che fornisce risultati formalmente corretti ma ... Leggi su formiche (Di mercoledì 8 marzo 2023) Di recente Sam Altman, amministratore delegato della start-up californiana OpenAI, creatore di, ha ammesso che non siamo lontani da un’intelligenza artificiale “potenzialmente spaventosa”. Acronimo di “trasformatore generativo pre-addestrato” (Generative pre-trained transformer),nasce nel dicembre 2022 come evoluzione di Gpt-3, modello linguistico che crea testo attingendo a miliardi di dati e imparando dalla rete come parole e frasi si relazionano tra loro. Il suo successo (oltre 10 milioni di utenti in poche settimane) deriva dal fatto che interagisce con l’utente tramite un linguaggio naturale basato su reti neurali. Non è solo in grado di rispondere alle domande di un utente, ma può adattare le sue risposte per tenere conto del suo punto di vista e della sua personalità. Il problema è che fornisce risultati formalmente corretti ma ...

