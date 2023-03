Charlotte Casiraghi con le zeppe rosse | cade ma… ha le ali

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Il binomio trae Chanel è solido e indissolubile. La reale e la maison del lusso francese collaborano insieme da anni. Per questo la sua presenza allo show parigino era scontata. Chi sperava però di vederecon un pancione pronunciato è rimasto deluso. La sua partecipazione all’evento ha comunque agitato il gossip. La terza gravidanza In rosa a gennaioA metà gennaio la notizia di una presunta gravidanza diera rimbalzata su tutti i media. Si vociferava che la monegasca fosse in attesa del terzo figlio, il secondo dall’attuale marito Dimitri Rassam. Pochi giorni dopo lei aveva presenziato al 45esimo Festival International du Cirque de Monte-Carlo, coprendo tutte le forme con un ampio cappotto nero a quadri. Pochissimo tempo dopo si era seduta in prima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oggisettimanale : Charlotte #Casiraghi (con Penelope #Cruz) incanta tutti a #Parigi - oggisettimanale : Charlotte #Casiraghi incanta alla chiusura delle sfilate di #Parigi. E nasconde la sua gravidanza - WAJAHAT__9 : @8SiE8ty Princess Charlotte Casiraghi - PressReview99 : Osare, vincere, le zeppe rosse di Charlotte Casiraghi - PressReview99 : “Charlotte Casiraghi incinta e radiosa”, le immagini non mentono -

Nel 2015, infatti, insieme alla sua band, approda nel Principato di Monaco, e fa breccia nei cuori die Dimitri Rassam . Oltre a questo, Ristori ha lavorato per moltissimi brand ...LA PIÙ BELLA DEL REALE - Lungo abito nero, cappotto di tweed giallo lungo fino ai piedi e un paio di sandali di vernice rosso fuoco a dare un tocco eccentrico al look.azzecca l'outfit per partecipare (tra il pubblico) alla sfilata di Chanel. La regale monegasca è ambassador del brand, oltre che grande appassionata di moda., ...ha stupito alla sfilata di Chanel a Parigi con un look molto diverso dal suo stile, seducendo nel mostrare i piedi nudi grazie a un paio di mules rosso fiammanti. E così sfida ...

Le zeppe rosse di Charlotte Casiraghi tendenza pazzesca Marie Claire

Niente it-bag da migliaia di euro, questa volta, per l'affascinante monegasca. Per assistere alla sfilata parigina di Chanel solo una tote bag in tessuto. Ma con un verso poetico molto importnate ...Le sfilate proseguono nella capitale bloccata dagli scioperi e la moda sembra pensare alla praticità per chi vive in movimento. Così Chanel ...