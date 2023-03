(Di mercoledì 8 marzo 2023) Mancano solo sei giornate alla fine della stagione regolare del campionato belga 2022-23 e, archiviata la questione salvezza, pered OHl’unica chance di non finire la stagione il 23 aprile è quella di conquistare in posto nei playoff locali per le qualificazioni di Conference League che è ancora alla loro portata. In InfoBetting: Scommesse Sportive e

Lustenau - Sturm Graz 17:00 Hartberg - Wolfsberger 17:00 Ried - Austria Vienna 17:00 BELGIO JUPILER LEAGUE Kortrijk -16:00 Cercle Brugge - Seraing 18:15- Waregem 18:15 St. Liege - ...Lustenau - Sturm Graz 17:00 Hartberg - Wolfsberger 17:00 Ried - Austria Vienna 17:00 BELGIO JUPILER LEAGUE Kortrijk -16:00 Cercle Brugge - Seraing 18:15- Waregem 18:15 St. Liege - ......30 Wolfsberger - Rapid Vienna 14:30 Salzburg - Ried 17:00 BELGIO JUPILER LEAGUE Club Brugge - Gent 13:30- Antwerp 16:00 Anderlecht - St. Liege 18:30- St. Truiden 19:15 BOLIVIA ...

Charleroi-OH Leuven (venerdì 10 marzo 2023 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Infobetting

De strijd om een plek in de top acht is volledig losgebarsten. Ook Oud-Heverlee Leuven mengt zich in de debatten en pakte een broodnodige zege tegen Zulte Waregem. Thorsteinsson ziet dat OHL nog meedo ...OH Leuven heeft voor het eerst in acht wedstrijden nog eens gewonnen. Het klopte Zulte Waregem met 4-2. Marc Brys was vooral tevreden met de strijdlust van zijn ploeg. "Zij speelden hoog en gingen met ...