Chanel Totti al veleno su Noemi Bocchi, Ecco perché non sopporta la nuova compagna di papà (Di mercoledì 8 marzo 2023) Chanel Totti ha utilizzato i social network per lanciare una frecciatina a Noemi Bocchi. I figli della celebre coppia formata da Francesco Totti e Ilary Blasi non si sono mai espressi pubblicamente riguardo la loro separazione. Ma possiamo soltanto immaginare quanto deve essere difficile affrontare questa situazione per una ragazza di 16 anni. Il periodo dell’adolescenza è già di per se un periodo estremamente difficile. Figuriamoci quando la mamma e il papà si fanno la guerra. Se poi sono famosi e i loro problemi compaiono su tutti i giornali, il danno è ovvio e irrecuperabile. Chanel Totti si mostra moltissimo tramite i social network e non è immune alle critiche. Chi la guarda, non pensa assolutamente a quello che si nasconde ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 8 marzo 2023)ha utilizzato i social network per lanciare una frecciatina a. I figli della celebre coppia formata da Francescoe Ilary Blasi non si sono mai espressi pubblicamente riguardo la loro separazione. Ma possiamo soltanto immaginare quanto deve essere difficile affrontare questa situazione per una ragazza di 16 anni. Il periodo dell’adolescenza è già di per se un periodo estremamente difficile. Figuriamoci quando la mamma e ilsi fanno la guerra. Se poi sono famosi e i loro problemi compaiono su tutti i giornali, il danno è ovvio e irrecuperabile.si mostra moltissimo tramite i social network e non è immune alle critiche. Chi la guarda, non pensa assolutamente a quello che si nasconde ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Chanel Totti, frecciatina a Noemi Bocchi per la Festa delle Donne - glooit : Chanel Totti, frecciatina a Noemi Bocchi per la Festa delle Donne leggi su Gloo - infoitcultura : Chanel Totti, gli auguri a mamma Ilary per la festa della donna - infoitcultura : Chanel Totti: che frecciatina contro Noemi Bocchi! - infoitcultura : Ilary Blasi e Chanel? La foto che colpisce Totti: 'Invece di fare le foto...' -