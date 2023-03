Champions League, oggi altre due ai quarti: c’è Tottenham-Milan (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ieri il Benfica (vedi articolo) e il Chelsea (vedi articolo) hanno ottenuto l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Stasera tocca al Milan, in casa del Tottenham solo in streaming, e a Bayern Monaco-PSG anche in diretta TV. Qui il calendario completo del turno, sei giorni a Porto-Inter. Champions League – RITORNO OTTAVI Bayern Monaco-PSG (andata 1-0) mercoledì 8 marzo ore 21 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, streaming Mediaset Infinity Tottenham-Milan (andata 0-1) mercoledì 8 marzo ore 21 – diretta streaming Amazon Prime Video Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ieri il Benfica (vedi articolo) e il Chelsea (vedi articolo) hanno ottenuto l’accesso aidi finale di. Stasera tocca al, in casa delsolo in streaming, e a Bayern Monaco-PSG anche in diretta TV. Qui il calendario completo del turno, sei giorni a Porto-Inter.– RITORNO OTTAVI Bayern Monaco-PSG (andata 1-0) mercoledì 8 marzo ore 21 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, streaming Mediaset Infinity(andata 0-1) mercoledì 8 marzo ore 21 – diretta streaming Amazon Prime Video Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) ...

