Champions League: le 3 cose in gioco in Bayern-Psg (Di mercoledì 8 marzo 2023) Questa sera Bayern Monaco e PSG si affrontano nell’ottavo di di finale di Champions League: ecco cosa c’è in palio La risposta alla domanda su cosa ci sia in gioco stasera nel retour-match tra Bayern e Psg è ovvia: andare avanti in Champions League che, per due club dalla storia e dal presente come il loro significa alimentare un’idea di vittoria finale. Coerentemente con quanto successo nel 2020, con proprio loro due in finale: i tedeschi a confermare una forza strutturale, tale per cui spesso arrivano in fondo (dal 2010 al 2020 hanno giocato 4 finali); i francesi a vivere un sogno che sta diventando un incubo, visto il peso economico del club che deve necessariamente trovare un corrispettivo nella bacheca del club, con un solo trofeo internazionale, distante nel ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Questa seraMonaco e PSG si affrontano nell’ottavo di di finale di: ecco cosa c’è in palio La risposta alla domanda su cosa ci sia instasera nel retour-match trae Psg è ovvia: andare avanti inche, per due club dalla storia e dal presente come il loro significa alimentare un’idea di vittoria finale. Coerentemente con quanto successo nel 2020, con proprio loro due in finale: i tedeschi a confermare una forza strutturale, tale per cui spesso arrivano in fondo (dal 2010 al 2020 hanno giocato 4 finali); i francesi a vivere un sogno che sta diventando un incubo, visto il peso economico del club che deve necessariamente trovare un corrispettivo nella bacheca del club, con un solo trofeo internazionale, distante nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 3 - Pedro è il primo giocatore capace di segnare in una fase ad eliminazione diretta sia in Champions League, in Eu… - alimo_philip : ???? Joao Mario is now the 1st Benfica player to score in 5 consecutive UEFA Champions League/European Cup games sinc… - talkSPORT : ?? 3x La Liga ?? 5x Champions League ?? 3x UEFA Super Cup ?? 3x Club World Cup ?? 3x Spanish Super Cup ?? 2019 Copa Ameri… - Pappagallorosa1 : @Stronza Ingrid-numeretti gioca in Champions League, come lei poche altre, forse solo zia Adry, Restoferma e lady vendicessi - STEVE19722 : @sha_rin__ @Iron2982 @acmilan ??cucciolo aspetta, non ha capito un cazzo poverino : champions league, Tottenham, Lon… -