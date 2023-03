Champions League, Inter ‘superata’ in un primato. Ma può migliorarlo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Si sono giocati stasera i primi due match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, con le qualificazioni di Benfica (vedi articolo) e Chelsea (vedi articolo). L’Inter scenderà in campo fra una settimana col Porto, ma nel frattempo si vede superata su un primato. SORPASSO… MOMENTANEO? – I primi due verdetti per i quarti di Champions League sono i nomi di Benfica e Chelsea. La speranza è che fra una settimana ci sia pure quello dell’Inter, con la squadra di Simone Inzaghi che per ora è superata in una statistica. Si tratta di quella delle parate, dove il Club Brugge stasera è salito a trentacinque mentre i nerazzurri sono a trentatré. Simon Mignolet, l’estremo difensore dei belgi, ne ha effettuate due nella sconfitta di stasera per 5-1 a Lisbona. Avendo ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 8 marzo 2023) Si sono giocati stasera i primi due match di ritorno degli ottavi di finale di, con le qualificazioni di Benfica (vedi articolo) e Chelsea (vedi articolo). L’scenderà in campo fra una settimana col Porto, ma nel frattempo si vede superata su un. SORPASSO… MOMENTANEO? – I primi due verdetti per i quarti disono i nomi di Benfica e Chelsea. La speranza è che fra una settimana ci sia pure quello dell’, con la squadra di Simone Inzaghi che per ora è superata in una statistica. Si tratta di quella delle parate, dove il Club Brugge stasera è salito a trentacinque mentre i nerazzurri sono a trentatré. Simon Mignolet, l’estremo difensore dei belgi, ne ha effettuate due nella sconfitta di stasera per 5-1 a Lisbona. Avendo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 3 - Pedro è il primo giocatore capace di segnare in una fase ad eliminazione diretta sia in Champions League, in Eu… - fcin1908it : Four Four Two - I 10 portieri migliori del mondo. Numero 9: Andre #Onana La motivazione: 'Andre Onana è stato i… - OptaPaolo : 5 - Il Chelsea ha superato un turno in una fase ad eliminazione diretta di UEFA Champions League dopo aver perso l'… - glooit : Champions League: Benfica e Chelsea passano ai quarti di finale leggi su Gloo - lukakusessuale : Tra 24h l’ac Milan 7 volte campione d’Europa sarà fuori dalla Champions league -