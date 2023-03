Champions League 2022/23: calendario, risultati, classifiche (Di mercoledì 8 marzo 2023) Con gli ottavi di finale inizia la fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea: calendario Champions League 2022/23 Giovedì 25 agosto, con il sorteggio effettuato a Istanbul, ha preso ufficialmente forma la nuova edizione della Champions League, la 68ª da quando esiste la massima competizione europea per club, la 31ª da quando porta il nome attuale. Al via anche quattro club italiani: oltre al Milan, campione d’Italia in carica, partecipano l’Inter, il Napoli e la Juventus. calendario Champions League 2022/23: La fase a gironi di Champions della Champions League 2022/23 ha preso il via a settembre ed è terminata a inizio ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Con gli ottavi di finale inizia la fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea:/23 Giovedì 25 agosto, con il sorteggio effettuato a Istanbul, ha preso ufficialmente forma la nuova edizione della, la 68ª da quando esiste la massima competizione europea per club, la 31ª da quando porta il nome attuale. Al via anche quattro club italiani: oltre al Milan, campione d’Italia in carica, partecipano l’Inter, il Napoli e la Juventus./23: La fase a gironi didella/23 ha preso il via a settembre ed è terminata a inizio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 3 - Pedro è il primo giocatore capace di segnare in una fase ad eliminazione diretta sia in Champions League, in Eu… - gippu1 : #TottenhamMilan Lungi da me proseguire la stucchevole narrativa sul suo passato da corriere a domicilio e fattorino… - OptaPaolo : 5 - Il Chelsea ha superato un turno in una fase ad eliminazione diretta di UEFA Champions League dopo aver perso l'… - sportli26181512 : Bayern Monaco-Psg, dove vedere la partita di Champions in tv e streaming: gli orari: Mercoledì di Coppe con le gare… - sportli26181512 : Tottenham-Milan, dove vedere la partita di Champions in tv e streaming: gli orari: Mercoledì 8 marzo alle 21.00, in… -