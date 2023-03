Champions League 2022/2023: il Chelsea fa 2-0 al Dortmund e centra i quarti, manita del Benfica (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il Chelsea ribalta il risultato dell’andata e, con il 2-0 al Borussia Dortmund, ottiene l’accesso ai quarti di finale di Champions League 2022/2023. La squadra di Graham Potter, battuta 1-0 poche settimane fa, la sblocca nel primo tempo con Raheem Sterling dopo aver sfiorato il vantaggio più volte. A inizio ripresa, un rigore prima sbagliato e poi segnato da Kai Havertz alla seconda battuta porta la formazione londinese sul 2-0. Nel finale il Borussia prova a trovare il gol che varrebbe i supplementari, ma il fortino di casa resiste fino al fischio finale, per un 2-0 che vale il passaggio del turno. I RISULTATI Tutto facile per il Benfica, che dopo il 2-0 dell’andata infila un sonoro 5-1 al Club Brugge, sbattuto malamente fuori con un punteggio ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ilribalta il risultato dell’andata e, con il 2-0 al Borussia, ottiene l’accesso aidi finale di. La squadra di Graham Potter, battuta 1-0 poche settimane fa, la sblocca nel primo tempo con Raheem Sterling dopo aver sfiorato il vantaggio più volte. A inizio ripresa, un rigore prima sbagliato e poi segnato da Kai Havertz alla seconda battuta porta la formazione londinese sul 2-0. Nel finale il Borussia prova a trovare il gol che varrebbe i supplementari, ma il fortino di casa resiste fino al fischio finale, per un 2-0 che vale il passaggio del turno. I RISULTATI Tutto facile per il, che dopo il 2-0 dell’andata infila un sonoro 5-1 al Club Brugge, sbattuto malamente fuori con un punteggio ...

