Champions, Koulibaly: "Mi auguro di incontrare il Napoli in finale"

Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli ed attuale giocatore del Chelsea, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

