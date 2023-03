Cessione Sampdoria, nessuna offerta pervenuta da Vidal (Di mercoledì 8 marzo 2023) Gianluca Vidal, trustee per la Cessione della Sampdoria, ha frenato le voci che vedono il gruppo Al-Thani in pole per acquisire i blucerchiati Gianluca Vidal, trustee per la Cessione della Sampdoria, ha frenato le voci che vedono il gruppo Al-Thani in pole per acquisire i blucerchiati. Le sue parole: «A oggi non è arrivato nulla. Per me sono tutti in gara, ma la differenza la fa chi mette i soldi sul tavolo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Gianluca, trustee per ladella, ha frenato le voci che vedono il gruppo Al-Thani in pole per acquisire i blucerchiati Gianluca, trustee per ladella, ha frenato le voci che vedono il gruppo Al-Thani in pole per acquisire i blucerchiati. Le sue parole: «A oggi non è arrivato nulla. Per me sono tutti in gara, ma la differenza la fa chi mette i soldi sul tavolo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Cessione Sampdoria, si lavora al bond. Nuovo esperto con Bissocoli
Le vicende societarie della Sampdoria continuano a tenere banco a Genova. In particolare, al centro dei riflettori c'è la questione del bond, con a garanzia le azioni del club blucerchiato. Banca Sistema sta continuando a ...

Cessione Sampdoria, vertice tra Cda, Banca Lazard e Vidal. Novità in arrivo
Il Cda della Sampdoria lavora alla composizione negoziata: intanto, in ottica cessione, previsto un nuovo incontro con Banca Lazard e Vidal ...