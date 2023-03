Centinaia di linci saranno uccise in Svezia

(Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Laha rilasciato licenze per l’abbattimento di un totale di 201, più del doppio rispetto agli ultimi anni. L’abbattimento programmato è sproporzionato rispetto a qualsiasi pericolo per il bestiame o per le persone, affermano infatti gli ambientalisti e gli attivisti, che chiedono all’UE di intervenire contro laper violazione delle leggi ambientali. Il mese scorso uno studio ha avvertito che la popolazione diin Europa potrebbe crollare, se non si compiono sforzi immediati per proteggere questi animali. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Immaginate lande sterminate dove l'aria pura, la natura selvaggia e animali come orsi bruni, linci, lupi, alci, renne e aquile fanno da padroni. Benvenuti nell'area di Ruka Kuusamo, nella Finlandia. Ogni anno diverse centinaia di orsi e circa un centinaio di linci vengono di fatto uccisi legalmente in Svezia". È alla luce di queste considerazioni che viene rivolto un appello alla Commissione

(Adnkronos) - La Svezia ha rilasciato licenze per l'abbattimento di un totale di 201 linci, più del doppio rispetto agli ultimi anni. L'abbattimento programmato è sproporzionato rispetto a qualsiasi