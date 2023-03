Cellulari in cella | Procura chiede giudizio per 42 detenuti

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLadi Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha chiesto il rinvio adi 42del carcere sammaritano, che sono stati trovati in possesso nel 2022 diche non avrebbero dovuto avere. L’indagine è stata effettuata dal nucleo investigativo regionale di Napoli della Polizia Penitenziaria che ha accertato l’alto numero di reclusi che faceva uso di micro-per poter così parlare anche fuori all’orario previsto con i familiari o comunque comunicare con l’esterno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

