Celentano | «Mai stato di destra | ma non mi dispiace Meloni Mi sembra però una saggia equilibrista»

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Il cantante in passato aveva apprezzato la nomina a premier e alcune mosse di. «Mi meraviglio se dice che quelli che vogliono scappare da Paesi in guerra vanno fermati alla partenza», scrive ora

Forza come quest'anno i professori del talent di Canale5 stanno faticando tanto a dare le maglie ... Chi è sembrato più infastidito è stato Gianmarco, allievo di Alessandra Celentano che ha già ... 'Io non sono mai stato di destra - scrive Celentano nel post, firmato come sempre L'inesistente - e... tuttavia non mi dispiace il modo di governare della 'nostra' Giorgia... Può anche darsi che io ...

Il cantante in passato aveva apprezzato la nomina a premier e alcune mosse di Meloni. «Mi meraviglio se dice che quelli che vogliono scappare da Paesi in guerra vanno fermati alla partenza», scrive ora. Lo fanno sapere fonti della maggioranza che sottolineano la "compattezza della coalizione" Fonti della maggioranza confermano la compattezza della coalizione il vista del Cdm in tema immigrazione.