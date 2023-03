Celebrazione (Di mercoledì 8 marzo 2023) La letteratura dell’est Europa ha sempre qualcosa di vivido ma esotico. E se è vero che le generalizzazioni non sono sempre efficaci, va riconosciuto il lavoro rimarchevole che fa l’editore Bottega Errante per farci conoscere alcune delle migliori scritture dei paesi con cui confiniamo da quel lato. Damir Karakaš è una di queste. Nato nel 1967 in Lika, una regione montuosa e impervia della Croazia, ha avuto una vita avventurosa e sospesa tra il suo paese e la Francia. In (tradotto da Elisa Copetti), considerato il suo capolavoro, mette a frutto in una storia di guerra e vendette il lavoro che già gli era valso il Premio Itas Montagna per Memorie della foresta tradotto ed editato per lo stesso editore. Nella postfazione, Miljenko Jergovic? mette in relazione, infatti, i due libri che vede in continuità e arguisce che sembra come se il croato “improvvisamente avesse smesso di badare al ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 8 marzo 2023) La letteratura dell’est Europa ha sempre qualcosa di vivido ma esotico. E se è vero che le generalizzazioni non sono sempre efficaci, va riconosciuto il lavoro rimarchevole che fa l’editore Bottega Errante per farci conoscere alcune delle migliori scritture dei paesi con cui confiniamo da quel lato. Damir Karakaš è una di queste. Nato nel 1967 in Lika, una regione montuosa e impervia della Croazia, ha avuto una vita avventurosa e sospesa tra il suo paese e la Francia. In (tradotto da Elisa Copetti), considerato il suo capolavoro, mette a frutto in una storia di guerra e vendette il lavoro che già gli era valso il Premio Itas Montagna per Memorie della foresta tradotto ed editato per lo stesso editore. Nella postfazione, Miljenko Jergovic? mette in relazione, infatti, i due libri che vede in continuità e arguisce che sembra come se il croato “improvvisamente avesse smesso di badare al ...

