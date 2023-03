Ceccarelli e Iapichino verso il futuro | 100 metri velocissimi e lungo sempre più lontano

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 8 marzo 2023) La festa per le medaglie con lo sguardo agli obiettivi futuri. Samuelee Larissasono stati grandi protagonisti agli Euroindoor: il neo campione dei 60(leggi qui), con il 6.47 della semifinale e il 6.48 della finale (leggi qui), comincia farsi i conti per capire quanto vale sui 100. “Un’idea ce l’ho, ma non saprei dire un crono – sottolinea il 23enne di Massa ad Atletica tv – Di certo la base su cui si può lavorare è evidente a tutti, è un ottimo tempo da cui partire. Il mio allenatore dice che sul lanciato posso tenere, viste le mie caratteristiche tecniche, e io mi fido di lui. Ora si tratta di lavorare al meglio per aggiungere 40in più. Inoltre, far parte della staffetta che ha vinto l’oro olimpico a Tokyo è uno degli obiettivi, voglio farmi trovare preparato”. Con l’argento del ...