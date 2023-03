C’è un grosso problema nei Comuni che spegne l’ottimismo sul Pnrr (Di mercoledì 8 marzo 2023) C’era l’entusiasmo per il completamento degli obiettivi, la quasi certezza che la Commissione europea staccherà, a maggio, una tranche da 19 miliardi di euro. Quello però che Giancarlo Giorgetti e Raffaele Fitto hanno omesso nelle audizioni di ieri, 7 marzo, è che gli ultimi decreti Pnrr hanno creato non poche difficoltà ai Comuni beneficiari delle risorse. Lo scorso 16 febbraio, il governo, nel provvedimento che ha modificato la governance del piano accentrando la regia nelle mani del ministro Fitto, non ha considerato una grossa criticità nelle modalità di erogazione dei fondi europei alle amministrazioni locali. Per dare seguito ai lavori degli svariati progetti, i Comuni devono accollarsi le spese per la loro realizzazione: pagare le fatture ai fornitori, farsi carico degli anticipi richiesti dalle imprese edili, eccetera. Solo in ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 marzo 2023) C’era l’entusiasmo per il completamento degli obiettivi, la quasi certezza che la Commissione europea staccherà, a maggio, una tranche da 19 miliardi di euro. Quello però che Giancarlo Giorgetti e Raffaele Fitto hanno omesso nelle audizioni di ieri, 7 marzo, è che gli ultimi decretihanno creato non poche difficoltà aibeneficiari delle risorse. Lo scorso 16 febbraio, il governo, nel provvedimento che ha modificato la governance del piano accentrando la regia nelle mani del ministro Fitto, non ha considerato una grossa criticità nelle modalità di erogazione dei fondi europei alle amministrazioni locali. Per dare seguito ai lavori degli svariati progetti, idevono accollarsi le spese per la loro realizzazione: pagare le fatture ai fornitori, farsi carico degli anticipi richiesti dalle imprese edili, eccetera. Solo in ...

