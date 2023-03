Cassonetti ‘smart’ anche in via Appia Nuova a Roma: posizionati 50 nuovi contenitori (Di mercoledì 8 marzo 2023) A Roma arrivano i Cassonetti intelligenti per la raccolta dei rifiuti. Dopo il posizionamento di 32 contenitori nuovi collocati nel quartiere Africano, tra viale Libria e vial Eritrea, oggi ne sono stati posizionati altri 50 in via Appia Nuova. Sono a forma di campana e sono più capienti di quelli ‘vecchi’. Cassonetti con meccanismo anti-ratto e impossibili da spostare Sono differenti tra loro: blu per la carta e il cartone, gialli per la plastica e il metallo, marroni per gli scarti organici e grigi per i materiali non riciclabili. Si tratta di Cassonetti che non solo non si possono spostare oppure rovesciare, ma hanno meccanismi anti-ratto e hanno una barra davanti che li tiene fermi e suona nel caso in cui qualcuno ci si fermi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 marzo 2023) Aarrivano iintelligenti per la raccolta dei rifiuti. Dopo il posizionamento di 32collocati nel quartiere Africano, tra viale Libria e vial Eritrea, oggi ne sono statialtri 50 in via. Sono a forma di campana e sono più capienti di quelli ‘vecchi’.con meccanismo anti-ratto e impossibili da spostare Sono differenti tra loro: blu per la carta e il cartone, gialli per la plastica e il metallo, marroni per gli scarti organici e grigi per i materiali non riciclabili. Si tratta diche non solo non si possono spostare oppure rovesciare, ma hanno meccanismi anti-ratto e hanno una barra davanti che li tiene fermi e suona nel caso in cui qualcuno ci si fermi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Cassonetti ‘smart’ anche in via Appia Nuova a Roma: posizionati 50 nuovi contenitori - mmvmmvmmv : @durezzadelviver @staplica In attesa di cassonetti smart per la raccolta di deiezioni estemporanee, #arrangiamoci - ESPER_WasteNews : ??Cassonetti “intelligenti” o “smart”: lo sono davvero? Leggi -> -

Genova, arriva l'App contro lo smaltimento abusivo di rifiuti L'App, FDA - smart (Fruibilità Dati Albo), consentirà il monitoraggio dei veicoli in tempo reale. ... arrestato il piromane dei cassonetti Posted on 4 Gennaio 2023 4 Gennaio 2023 Author Redazione È ... Amiu: le ecoisole per la differenziata arrivano a Quarto Alto ... martedì 21 febbraio, dalle 9 alle 13: nell'occasione, come avvenuto già lo scorso 13 febbraio, verranno presentati e fatti provare alle persone i cassonetti smart dell'organico per il nuovo sistema ... Ecoisole, la raccolta differenziata Amiu arriva a Quarto Alto ... martedì 21 febbraio, dalle 9 alle 13: nell'occasione, come avvenuto già lo scorso 13 febbraio, verranno presentati e fatti provare alle persone i cassonetti smart dell'organico per il nuovo sistema ... L'App, FDA -(Fruibilità Dati Albo), consentirà il monitoraggio dei veicoli in tempo reale. ... arrestato il piromane deiPosted on 4 Gennaio 2023 4 Gennaio 2023 Author Redazione È ...... martedì 21 febbraio, dalle 9 alle 13: nell'occasione, come avvenuto già lo scorso 13 febbraio, verranno presentati e fatti provare alle persone idell'organico per il nuovo sistema ...... martedì 21 febbraio, dalle 9 alle 13: nell'occasione, come avvenuto già lo scorso 13 febbraio, verranno presentati e fatti provare alle persone idell'organico per il nuovo sistema ... LETTERA. Cassonetti liberi, con "avviso" solo per i "privilegiati" E io ... VocePinerolese.it