Caso plusvalenze Juventus, spunta una carta che può salvare i bianconeri? (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il Caso plusvalenze della Juventus potrebbe arricchirsi di una vicenda. La sentenza, che è stata emessa lo scorso 21 gennaio e che ha portato una penalizzazione di quindici punti ai bianconeri, potrebbe essere ribalta dal Tar. La dirigenza del club torinese ha presentato il ricorso lo scorso 20 febbraio e punta proprio sulla tempistica con ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ildellapotrebbe arricchirsi di una vicenda. La sentenza, che è stata emessa lo scorso 21 gennaio e che ha portato una penalizzazione di quindici punti ai, potrebbe essere ribalta dal Tar. La dirigenza del club torinese ha presentato il ricorso lo scorso 20 febbraio e punta proprio sulla tempistica con ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Caso plusvalenze: il Tar del Lazio obbliga #Covisoc e Procura #Figc a consegnare alla #Juventus la nota del 14 a… - sportface2016 : Caso plusvalenze, il TAR del Lazio dà ragione alla #Juventus. Via libera alla carta “segreta”, il documento entra n… - realvarriale : E dopo componenti del Cda e del collegio sindacale parla l'ex manager juventino #Lombardo. Racconta che portava se… - zero_dosi : RT @CalcioFinanza: Juve, la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sul caso plusvalenze attesa dopo Pasqua - GianfrancoTito8 : #Juventus La Juventus presto potrebbe riavere indietro i 15 punti tolti per il caso plusvalenze e così sarebbe tra le prime in classifica. -