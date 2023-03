Caso Orlandi, De Santis (LcR): “Roma Capitale chiede all’unanimità commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela” (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Con l’approvazione all’unanimità della mozione a mia prima firma – grazie alla sensibilità dei colleghi dell’Aula Giulio Cesare – Roma Capitale si schiera apertamente dalla parte della verità e chiede l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, avvenuta quarant’anni fa in pieno centro cittadino. L’Assemblea Capitolina ha infatti impegnato ufficialmente il Sindaco e la Giunta a farsi promotori, presso gli organi istituzionali preposti, circa la costituzione di tale organismo, con il precipuo obiettivo di fare piena luce su una vicenda che continua a essere avvolta nel più fitto dei misteri. Alla famiglia Orlandi va tutto il nostro ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Con l’approvazionedella mozione a mia prima firma – grazie alla sensibilità dei colleghi dell’Aula Giulio Cesare –si schiera apertamente dalla parte della verità el’istituzione di unad’di, avvenuta quarant’anni fa in pieno centro cittadino. L’Assemblea Capitolina ha infatti impegnato ufficialmente il Sindaco e la Giunta a farsi promotori, presso gli organi istituzionali preposti, circa la costituzione di tale organismo, con il precipuo obiettivo di fare piena luce su una vicenda che continua a essere avvolta nel più fitto dei misteri. Alla famigliava tutto il nostro ...

