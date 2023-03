Caso Negreira | spunta il messaggio al Barcellona | “Posso aiutarvi col var?”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : Caso Negreira, Laporta: «Il Barcellona non ha mai comprato gli arbitri» - 10BigBoss10 : RT @CalcioFinanza: Caso Negreira, spuntano nuovi messaggi del vicepresidente degli arbitri al Barcellona: «Posso aiutarvi col VAR» https://… - not_Furge : RT @CalcioFinanza: Caso Negreira, spuntano nuovi messaggi del vicepresidente degli arbitri al Barcellona: «Posso aiutarvi col VAR» https://… - osv_angelo : RT @CalcioFinanza: Caso Negreira, spuntano nuovi messaggi del vicepresidente degli arbitri al Barcellona: «Posso aiutarvi col VAR» https://… - CalcioFinanza : Caso Negreira, spuntano nuovi messaggi del vicepresidente degli arbitri al Barcellona: «Posso aiutarvi col VAR»… -

... presidente del Barcellona, ha partecipato a una discussione al Círculo Ecuestre, in cui si è affrontato il, i rapporti con al Liga e il presidente della federazione spagnola Tabas, ...El Pais ha anticipato che domani verrà presentata la denuncia per corruzione in affari da parte della procura di Barcellona, sugli sviluppi del '', ovvero il conclamato pagamento di ...Il Barcellona rischia di finire in tribunale per l'ormai famoso ''. Secondo quanto riporta 'El Pais', la procura presenterà una denuncia contro il club blaugrana per i pagamenti effettuati alla società che faceva capo all'ex vicepresidente della ...

Laporta sul caso Negreira: "Stanno danneggiando il Barcellona perché abbiamo detto no ai fondi" Virgilio

Il Milan alla vigilia Champions contro il Tottenham, le giornate di squalifica a Kean, il Barça che verrà denunciato dalla Procura per il caso Negreira ma non solo. Ecco le notizie più importanti, squ ...Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato a Círculo Ecuestre del caso Negreira e delle pressioni della Liga e Tebas ...