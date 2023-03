Caso Napoli-Eintracht, un membro del Bundestag scrive all’ambasciatore italiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il divieto di trasferta dei tifosi dell’Eintracht a Napoli, a Francoforte è un Caso. La decisione è del Ministero dell’Interno, che ha vietato al Napoli di vendere i biglietti ai tedeschi per motivi di ordine pubblico. In tanti hanno fatto sentire il proprio disappunto per una decisione che, secondo i tedeschi, li penalizza. Il quotidiano Frankfurter Rundschau ha pubblicato oggi una lettera di un membro del Bundestag Armand Zorn (SPD) all’ambasciatore italiano, secondo cui il divieto è una grave interferenza nella competizione sportiva e nella cultura dei tifosi dell’Eintracht Francoforte e del calcio in generale. “Caro Signor Ambasciatore, è con grande stupore e sgomento che ho letto il decreto del Ministero dell’Interno ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il divieto di trasferta dei tifosi dell’, a Francoforte è un. La decisione è del Ministero dell’Interno, che ha vietato aldi vendere i biglietti ai tedeschi per motivi di ordine pubblico. In tanti hanno fatto sentire il proprio disappunto per una decisione che, secondo i tedeschi, li penalizza. Il quotidiano Frankfurter Rundschau ha pubblicato oggi una lettera di undelArmand Zorn (SPD), secondo cui il divieto è una grave interferenza nella competizione sportiva e nella cultura dei tifosi dell’Francoforte e del calcio in generale. “Caro Signor Ambasciatore, è con grande stupore e sgomento che ho letto il decreto del Ministero dell’Interno ...

