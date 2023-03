Caso Matteo Prodi, travolto e ucciso in bici a Bologna. Le moltivazioni della sentenza: “Nessuna imprudenza della vittima” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nessuna violazione del codice della strada, Nessuna imprudenza e, in definitiva, nessun concorso di colpa da parte di Matteo Prodi, il 18enne investito e ucciso mentre era in bici sui colli bolognesi, il 27 febbraio 2020. Sono le conclusioni a cui è arrivato il Gup del tribunale di Bologna, Sandro Pecorella, nel giudicare Roberto Grandi, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 8 marzo 2023)violazione del codicestrada,e, in definitiva, nessun concorso di colpa da parte di, il 18enne investito ementre era insui colli bolognesi, il 27 febbraio 2020. Sono le conclusioni a cui è arrivato il Gup del tribunale di, Sandro Pecorella, nel giudicare Roberto Grandi, ... TAG24.

