Caso Cospito, Consulta fissa udienza al 18 aprile (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - La Corte costituzionale ha fissato per il 18 aprile l'udienza sul Caso di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto al 41 bis e in sciopero della fame da oltre 4 mesi. L'udienza riguarda l'ordinanza della Corte d'Assise d'Appello di Torino con cui sono stati tramessi gli atti alla Consulta chiamata a esprimersi sulle attenuanti di cui potrebbe beneficiare Cospito a seguito dell'attentato verificatosi nel 2006 alla caserma degli Allievi carabinieri di Fossano, nel cuneese. Nella sostanza i giudici torinesi nell'ordinanza avevano accolto la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalle difese, sull'attenuante rispetto al reato di strage politica per il quale la procura aveva chiesto l'ergastolo. Il tema è quello della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - La Corte costituzionale hato per il 18l'suldi Alfredo, l'anarchico detenuto al 41 bis e in sciopero della fame da oltre 4 mesi. L'riguarda l'ordinanza della Corte d'Assise d'Appello di Torino con cui sono stati tramessi gli atti allachiamata a esprimersi sulle attenuanti di cui potrebbe beneficiarea seguito dell'attentato verificatosi nel 2006 alla caserma degli Allievi carabinieri di Fossano, nel cuneese. Nella sostanza i giudici torinesi nell'ordinanza avevano accolto la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalle difese, sull'attenuante rispetto al reato di strage politica per il quale la procura aveva chiesto l'ergastolo. Il tema è quello della ...

