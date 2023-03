Caso Ciro Grillo, parla l’amica della vittima di stupro: “Silvia aveva bevuto” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nuovo svolta nel Caso di Ciro Grillo, accusato (insieme ad altri 3 suoi amici) di uno stupro di gruppo avvenuto nel 2019 nella sua residenza a Cala di Volpe (Sardegna). All’inizio dell’udienza di oggi ha parlato Adelaide M., un’amica della presunta vittima. La ragazza avrebbe raccontato nuovi dettagli inerenti a quella fatidica notte. Caso Ciro ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nuovo svolta neldi, accusato (insieme ad altri 3 suoi amici) di unodi gruppo avvenuto nel 2019 nella sua residenza a Cala di Volpe (Sardegna). All’inizio dell’udienza di oggi hato Adelaide M., un’amicapresunta. La ragazza avrebbe raccontato nuovi dettagli inerenti a quella fatidica notte.... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leftsnoopy : @CristinaMolendi Già però,guarda caso: Caso Ciro Grillo, l’amica inguaia i ragazzi: “Sentii Silvia la sera dello st… - LaStampa : Caso Ciro Grillo, l’amica inguaia i ragazzi: “Sentii Silvia la sera dello stupro. Era ubriaca” - EmilioCamposta1 : @ilmaluma @sportface2016 Caso identico a Ciro Grillo and co. Condannato in primo grado a 6 anni. Vediamo come evolve - Kat82131855 : Sto facendo il rewatch di Sea out e pensavo a ironic come nel primo episodio Ciro accoltelli la guardia e poi nell'… - LGiandotti : @Mario192710 @FMagliaro In questo caso non si tratta dei consiglieri comunali, che sono anch'essi emeriti imbecilli… -