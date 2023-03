Caso Ciro Grillo | il racconto in aula dell’amica della vittima | «Mi mandò le foto dei suoi lividi su Snapchat»

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Si è svolta oggi nel tribunale di Tempio Pausania, in Sardegna, la settima udienza del processo che vede imputatie treamici genovesi, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. I quattro sono a processo con l’accusa di aver stuprato, la notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 a Porto Cervo, Silvia (una giovane italo-norvegese) e una sua amica. All’udienza di oggi, che è andata avanti fino a sera, è stata sentita una sola testimone: Adelaide Malinverno, amica d’infanzia di Silvia, con la quale ha mantenuto un rapporto confidenziale molto stretto. Inizialmente, Malinverno ha detto di ricordare poco di quella sera. Incalzata dal procuratore Gregorio Capasso, però, ha confermato di aver ricevuto una chiamata da Silvia la notte dello stupro. La testimone ha detto che l’amica si trovava in uno stato di ...

Si è svolta oggi nel tribunale di Tempio Pausania , in Sardegna, la settima udienza del processo che vede imputatiGrillo e tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. I quattro sono a processo con l'accusa di aver stuprato, la notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 a ...

La settima udienza del processo a Grillo jr e i suoi amici. In aula una delle amiche della ragazza italo norvegese, presunta vittima del gruppo ...Si è aperta poco dopo le 12.45 nel Tribunale di Tempio Pausania la settima l'udienza del processo per stupro di gruppo su due ragazze, la notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 a…