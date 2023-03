Caso Ben Arfa, il PSG condannato per “molestie morali” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nella giornata di oggi il Paris Saint Germain ha perso la causa, intentata dall’ex Hatem Ben Arfa, per molestie morali e per fatture non pagate. Secondo quanto riferisce L’Equipe, il giocatore ha sì vinto la causa, ma non riceverà i 7,7 milioni di euro chiesti come risarcimento, ma “solamente” una cifra di poco superiore ai L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nella giornata di oggi il Paris Saint Germain ha perso la causa, intentata dall’ex Hatem Ben, pere per fatture non pagate. Secondo quanto riferisce L’Equipe, il giocatore ha sì vinto la causa, ma non riceverà i 7,7 milioni di euro chiesti come risarcimento, ma “solamente” una cifra di poco superiore ai L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

