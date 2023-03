Casinò | Sharon Stone sulla nomination agli Oscar ' 96 | Non volevano farmi gareggiare come protagonista

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 8 marzo 2023) L'attrice ha parlato del film del '95 di Martin Scorsese e diavesse dovuto lottare per essere inserita tra leper "miglior attrice".ha stupito tutti con la sua performance in, film del 1995 diretto da Martin Scorsese. L'attrice ebbe unadel '96"miglior attrice", ma i produttori non avevano questi piani in mente per lei. "Rimasi molto sorpresa. Mi dissero che avrei potutomiglior attrice none solo così avrei vinto l'. Ma io gli dissi che ero ladel film e quindi volevo ...