Casillas e Eva Gini flirt? Chi è la giornalista italiana col 'cuore Inter' (Di mercoledì 8 marzo 2023) E' stata anche alla Gazzetta dello Sport e nella redazione di Sportmediaset conducendo anche il telegiornale. Per lei anche l'esperienza a Sportitalia occupandosi di approfondimenti sulla Serie A, ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 8 marzo 2023) E' stata anche alla Gazzetta dello Sport e nella redazione di Sportmediaset conducendo anche il telegiornale. Per lei anche l'esperienza a Sportitalia occupandosi di approfondimenti sulla Serie A, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Casillas e il flirt con Eva Gini Chi è la giornalista di Inter tv che lo ha fatto innamorare - FQMagazineit : Iker Casillas e la conduttrice di InterTv Eva Gini stanno insieme? - Fraboyss : RT @Corriere: Casillas e il flirt con Eva Gini Chi è la giornalista di Inter tv che lo ha fatto innamorare - Mucio80 : RT @fralittera: Mi trasformo in gossipparo Un amico ha beccato, in un ristorante di Madrid, la nostra Eva Gini con... Iker Casillas Io s… - Divino_2 : RT @fralittera: Mi trasformo in gossipparo Un amico ha beccato, in un ristorante di Madrid, la nostra Eva Gini con... Iker Casillas Io s… -