Caserta | igiene carente in centro accoglienza migranti | chiusa struttura

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Prefettura diha disposto il trasferimento di 19ospiti di unadi San Prisco () usata come Cas (distraordinaria) in cui, in seguito ad un sopralluogo, sono emerse carenze igienico-sanitarie. Laè gestita dalla coop Esculapio, che gestisce a, insieme ad Innotec e Format, il SAI (Sistema die Inclusione). Dalla Prefettura si apprende che verrà ora stesa una relazione che darà probabilmente il via ad un procedimento nei confronti della coop, che potrebbe portare come estrema ratio alla revoca dell’appalto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Parte la riqualificazione di via Pacinotti e via Galvani nell'area del corsorzio Asi di Caserta. E' stato siglato un protocollo d'intesa tra il consorzio Asi Caserta e il Comune di ...