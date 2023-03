Case green, grazie a FdI anche la Camera dice no alla mazzata Ue. Foti: “Difendiamo gli italiani” (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Camera dei deputati ha approvato la mozione di FdI, primo firmatario il capogruppo Tommaso Foti, che dà pieno mandato al governo per contrastare la direttiva Ue sulle Case green, che comporterebbe costi esorbitanti per i proprietari. «La casa è sacra e non si tocca. Siamo dalla parte degli italiani e non accettiamo l’Europa cambi le regole», ha spiegato Foti, ricordando che «l’assurda direttiva Ue non tiene in considerazione le peculiarità del territorio italiano e la sua edilizia». La mozione di FdI contro la direttiva Ue sulle Case green «Fratelli d’Italia – ha aggiunto il capogruppo alla Camera – chiede maggiore flessibilità a Bruxelles su questo tema, perché la transizione ecologica si deve ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ladei deputati ha approvato la mozione di FdI, primo firmatario il capogruppo Tommaso, che dà pieno mandato al governo per contrastare la direttiva Ue sulle, che comporterebbe costi esorbitanti per i proprietari. «La casa è sacra e non si tocca. Siamo dparte deglie non accettiamo l’Europa cambi le regole», ha spiegato, ricordando che «l’assurda direttiva Ue non tiene in considerazione le peculiarità del territorio italiano e la sua edilizia». La mozione di FdI contro la direttiva Ue sulle«Fratelli d’Italia – ha aggiunto il capogruppo– chiede maggiore flessibilità a Bruxelles su questo tema, perché la transizione ecologica si deve ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Case green, grazie a FdI anche la Camera dice no alla mazzata Ue. Foti: “Difendiamo gli italiani”… - Marco44343784 : RT @gspazianitesta: La Camera dei deputati ha approvato una mozione che definisce la direttiva case green 'un chiaro attacco all'economia e… - akipopilo : RT @gspazianitesta: La Camera dei deputati ha approvato una mozione che definisce la direttiva case green 'un chiaro attacco all'economia e… - NuovaScintilla : 8/3/23.'Notes'-S.C.:'Ministro Pichetto,fiume in piena' Transizione ecologica come opportunità di nuovo lavoro,per l… - giacomoallocca2 : RT @gspazianitesta: La Camera dei deputati ha approvato una mozione che definisce la direttiva case green 'un chiaro attacco all'economia e… -

Case green, la Camera approva la mozione: «L’Ue garantisca più flessibilità all’Italia» Corriere della Sera Da Padova a Rovereto per una progettazione sempre più green La startup Fati Engineering, partner di Dana, ha aperto una sede in Polo Meccatronica per studiare processi di trasformazione dei metalli a basso impatto ambientale > Il gruppo padovano Fati, che da s ... Minaccia americana. Biden fa razzia coi sussidi green, imprese in fuga dall'Europa Volkswagen, Basf, Intel e altri valutano di fermare gli investimenti in Ue e dirottarli negli Usa. A rischio i due terzi delle batterie al litio. Preoccupata ... La startup Fati Engineering, partner di Dana, ha aperto una sede in Polo Meccatronica per studiare processi di trasformazione dei metalli a basso impatto ambientale > Il gruppo padovano Fati, che da s ...Volkswagen, Basf, Intel e altri valutano di fermare gli investimenti in Ue e dirottarli negli Usa. A rischio i due terzi delle batterie al litio. Preoccupata ...