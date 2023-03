Carta platino quanti soldi | reddito di cittadinanza Inps

Leggi su tenacemente

(Di mercoledì 8 marzo 2023)di: a settembre la Misura di inclusione attiva (MIA) sostituirà ildiin Italia. MIA nuovodi: la nuova misura MIA in sostituzionediinteresserà i più poveri, gli occupabili e coloro che sono in cerca di lavoro. Porterà cambiamenti nel modo in L'articolo proviene da TenaceMente.com.