Carta Covisoc agli avvocati | la Juve spera e il Tar le dà ragione

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Latanto richiesta dallaè finalmente arrivate, per fare chiarezza ed ecco dunque che il Tar del Lazio dàai bianconeri Latanto richiesta dallaè finalmente arrivate, per fare chiarezza ed ecco dunque che il Tar del Lazio dàai bianconeri. Sulla Gazzetta dello Sport è spiegato come questapossa essere utile ai fini del processo: «Per la difesa la data è il detto che può fare la differenza, perché se laè considerata part del procedimento allora l’inizio del processo doveva essere anticipato al 21 aprile 2021, inficiando il resto del percorso. Un vizio, che secondo i legali, potrebbe portare a invalidare tutto siccome l’inchiesta andava aperta entro 30 giorni dal 14 aprile e non a ...