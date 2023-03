Carovigno, svolta sul caso dei coniugi trovati morti in casa: fermato il fratello dell’uomo per duplice omicidio (Di mercoledì 8 marzo 2023) svolta sul giallo del duplice delitto avvenuto lo scorso 1 marzo nel Brindisino. Cosimo Calò, il fratello di Antonio Calò, l’uomo ucciso a fucilate insieme alla moglie Caterina Martucci all’interno della loro abitazione di Serranova, frazione di Carovigno, è stato sottoposto a fermo con l’accusa di duplice omicidio e porto illegale d’arma da sparo. Lo ha reso noto Ansa citando fonti investigative. La posizione del figlio di Cosimo, Vincenzo, è invece ancora al vaglio degli inquirenti. Sia lui che Cosimo sono stati già ascoltati ieri come persone informate dei fatti. Adesso si trovano nella caserma dei carabinieri a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi. su Open Leggi anche: Carovigno, il giallo sulla morte di moglie e marito: uccisi con tre colpi di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 marzo 2023)sul giallo deldelitto avvenuto lo scorso 1 marzo nel Brindisino. Cosimo Calò, ildi Antonio Calò, l’uomo ucciso a fucilate insieme alla moglie Caterina Martucci all’interno della loro abitazione di Serranova, frazione di, è stato sottoposto a fermo con l’accusa die porto illegale d’arma da sparo. Lo ha reso noto Ansa citando fonti investigative. La posizione del figlio di Cosimo, Vincenzo, è invece ancora al vaglio degli inquirenti. Sia lui che Cosimo sono stati già ascoltati ieri come persone informate dei fatti. Adesso si trovano nella caserma dei carabinieri a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi. su Open Leggi anche:, il giallo sulla morte di moglie e marito: uccisi con tre colpi di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Carovigno, svolta sul caso dei coniugi trovati morti in casa - infoitinterno : Coniugi uccisi a Carovigno, svolta nell'inchiesta: indagato il fratello Cosimo - ilriformista : Svolta nel duplice omicidio dei coniugi di Carovigno, uccisi in casa a colpi di fucile: fermato un fratello di Anto… - AntennaSud : San Vito dei Normanni, omicidio Serranova: svolta nelle indagini - news24_city : Coppia uccisa in un casolare a Carovigno, indagini serrate e vicine ad una svolta -