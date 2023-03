Caro Porro, è vergognoso: la Rai ci ricasca e coccola Stalin (Di mercoledì 8 marzo 2023) Caro Porro, ti scrivo per integrare la notizia che ci hai dato sulla Zuppa di ieri a proposito di Stalin. Domenica sera 5 marzo ho visto e ascoltato la puntata di “Passato e Presente” in onda su Rai Storia dedicata a Stalin e al periodo del terrore (1935-1938). Paolo Mieli, notoriamente considerato giornalista storico, intervistava il prof. Silvio Pons ordinario di storia contemporanea a Roma, Tor Vergata e altri tre giovani neolaureati. Sul periodo del terrore Staliniano non hanno detto praticamente nulla di significativo, facendo passare i morti per fame in Ucraina (collegamento con la tragedia dell’Holodomor e con l’attualità di oggi sorprendentemente dimenticate) come la conseguenza di una carestia non voluta. Sul patto Molotov–Ribbentrop hanno accreditato la vecchia tesi dell’errore non voluto da ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 8 marzo 2023), ti scrivo per integrare la notizia che ci hai dato sulla Zuppa di ieri a proposito di. Domenica sera 5 marzo ho visto e ascoltato la puntata di “Passato e Presente” in onda su Rai Storia dedicata ae al periodo del terrore (1935-1938). Paolo Mieli, notoriamente considerato giornalista storico, intervistava il prof. Silvio Pons ordinario di storia contemporanea a Roma, Tor Vergata e altri tre giovani neolaureati. Sul periodo del terroreiano non hanno detto praticamente nulla di significativo, facendo passare i morti per fame in Ucraina (collegamento con la tragedia dell’Holodomor e con l’attualità di oggi sorprendentemente dimenticate) come la conseguenza di una carestia non voluta. Sul patto Molotov–Ribbentrop hanno accreditato la vecchia tesi dell’errore non voluto da ...

