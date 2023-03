Caro Porro, beccati: l’Ue vuole imporci due nuove tasse ecologiche (Di mercoledì 8 marzo 2023) Caro Porro, leggo con interesse sulla stampa italiana le ultime interessanti esternazioni di alcuni Commissari Europei (non il suo grande amico Timmermans, ma l’austriaco Johannes Hahn, Commissario al Bilancio) ed inizio a farmi qualche ingenua domanda circa le possibili ragioni di fondo dell’ansia di contrastare il cambiamento climatico dalle parti di Bruxelles (e non sto pensando alle “volgari” mazzette che sembra circolino negli austeri palazzi di Bruxelles e Lussemburgo, aspettiamo fiduciosi le eventuali sentenze per questo). Per chi si fosse perso il capolavoro, negli scorsi giorni il Commissario al Bilancio Johannes Hahn ha annunciato che sono allo studio 2 nuove “tasse Europee“, una sugli “sprechi alimentari” ed una sui “rifiuti elettrici”. Non mi è chiaro al momento quale sia la possibile base imponibile di ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 8 marzo 2023), leggo con interesse sulla stampa italiana le ultime interessanti esternazioni di alcuni Commissari Europei (non il suo grande amico Timmermans, ma l’austriaco Johannes Hahn, Commissario al Bilancio) ed inizio a farmi qualche ingenua domanda circa le possibili ragioni di fondo dell’ansia di contrastare il cambiamento climatico dalle parti di Bruxelles (e non sto pensando alle “volgari” mazzette che sembra circolino negli austeri palazzi di Bruxelles e Lussemburgo, aspettiamo fiduciosi le eventuali sentenze per questo). Per chi si fosse perso il capolavoro, negli scorsi giorni il Commissario al Bilancio Johannes Hahn ha annunciato che sono allo studio 2Europee“, una sugli “sprechi alimentari” ed una sui “rifiuti elettrici”. Non mi è chiaro al momento quale sia la possibile base imponibile di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : Un commensale si sfoga: 'Tutti a accusare il #governo per la #strage di #migranti a #Crotone . Ma a nessuno viene i… - ErmannoKilgore : #8marzo Certo caro #Porro redistribuiamo solo le rivalutazioni dei pensionati, e i proventi di chi paga il 43% di t… - GiorgianaAnna : @NicolaPorro Parlano chiaro de che? Che nulla è autentico, tutto è pilotato. Su via caro Porro un po' di onestà intellettuale almeno. - gselvaggia : RT @NicolaPorro: Questa è incredibile: #fumo vietato per tutti, tranne se... ???? #sigarette #Fumoallaperto - franco_sala : RT @NicolaPorro: Questa è incredibile: #fumo vietato per tutti, tranne se... ???? #sigarette #Fumoallaperto -