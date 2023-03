Caressa | «Inter | clima infernale a Porto! Servirà esperienza in campo»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 8 marzo 2023) L’dopo la difficile trasferta contro lo Spezia dovrà vedersela nuovamente con il Porto per la sfida di ritorno. Fabioin un video pubblicato sul suo canale YouTube ha parlato della difficile trasferta e dei tifosi che accoglieranno i nerazzurri dopo la partita di andata.– Fabioparla così della sfida di ritorno tra Porto ecitando l’di un giocatore in particolare: «Mkhitaryan tra un po’ potrebbe essere messo in discussione ma non accadrà. Calhanoglu e Brozovic diventano l’alternativa all’altra. Ini riferimenti sono importanti, fai un po’ fatica poi a ricambiare. Adesso sta giocando molto bene in quella posizione Calhanoglu, sono molto curioso di vedere quello che farà ...