Carceri | opposizioni in piazza | ' Fdi festeggia 8 marzo lasciando bambini dentro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar (Adnkronos) - "Un ritorno al passato, invitiamo FdI a fare un passo in avanti di civiltà". Lo ha detto Alessandro Zan, del Pd, nel sit in organizzato dalledavanti alla Camera dei deputati per protestare contro le modifiche proposte da FdI alla legge Serracchiani sulla 'tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori' in discussione in commissione Giustizia a Montecitorio. "C'era un accordo, ora sembra essere venuto meno, Fdi celebra l'8nel peggiore dei modi -ha spiegato la capogruppo del Pd alla Camera-. Il testo tutela i minori che non possono vivere in un carcere, non è una amnistia ma permettere loro di vivere in una casa protetta. Invitiamo FdI a ripensare a questa volontà, stiamo cercando di fare uscire idal carcere ma con l'emendamento FdI ci sarebbe un ritorno al passato". In ...