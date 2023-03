Caracalla – La donna alla guida dell’auto positiva all’alcol test

(Di mercoledì 8 marzo 2023) – La ragazza che, procedendo contromano con la sua auto su viale Baccelli vicino alle Terme di, ha causato la morte della professoressa Serenella Sparapano travolta a bordo del suo scooter, è risultata. La ragazza, 28 anni, è indagata per omicidio stradale aggravato dall’abuso di sostanze alcoliche e dpericolosa, addirittura contromano. L’incidente è avvenuto alle ore 7.50 del mattino sabato scorso. La polizia ha ritirato la patenteragazza sequestrandole il telefonino per accertare se stesse parlando o chattando, cosa purtroppo frequente nei casi di incidenti stradali.

