Carabinieri setacciano piazza Garibaldi | arresti e denunce

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 8 marzo 2023). Non sono mancate le sanzioni al codice della strada per un totale di 17mila euro. Pochi giorni fa aveva provato a ingoiare della cocaina per sfuggire all’arresto e aveva anche morso le dita del carabiniere intervenuto per fermarlo. Un tentativo pericoloso e risultato inutile dato che il 35enne finì comunque in manette per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Oggi l’uomo, si tratta di G.R., è tornato in carcere proprio per quell’arresto. Idel nucleo operativo Napoli Stella, infatti, hanno rintracciato il 35enne e su disposizione della Corte di Appello di Napoli lo hanno trasferito nel carcere ...